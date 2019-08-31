ألعاب البحر الأبيض المتوسط.. المنتخب الوطني للكرة الشاطئية يحتل المركز الرابع

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، مشاركته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها اليونان، في المركز الرابع.

واحتلت العناصر الوطنية الرتبة الرابعة، بعد خسارتها اليوم السبت، لقاء الترتيب ضد المنتخب الفرنسي، بنتيجة ثقيلة قوامها خمسة أهداف لواحد، سجل نسيم الحداوي الهدف الوحيد للمنتخب الوطني.

وكان المنتخب الوطني انهزم في مباراته الأولى ضد البرتغال، الأربعاء الماضي، بركلات الترجيح (3_2)، علما أن الوقت الأصلي للمواجهة انتهى بالتعادل الإيجابي أربعة أهداف في كل شبكة.

وفي مباراته الثانية، دك زملاء نسيم الحداوي شباك المنتخب السوري، الخميس المنصرم، بتسعة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن ينهزم اليوم السبت، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ضد المنتخب الفرنسي.