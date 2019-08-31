الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي ينفرد بالصدارة مؤقتا وهدف قاتل يحرم تشلسي من فوزه الثاني

دك فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، شباك ضيفه برايتون بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتناوب على توقيع رباعية المان سيتي، كل من كيفني دي بروين وسيرجيو أغويرو في الدقيقتين 2 و42 على التوالي، من الشوط الأول، ثم عاد أغويرو في الدقيقة 55 من الجولة الثانية وأحرز هدفه الثاني شخصيا والثالث لفريقه، في حين اختتم برناردو سيلفا الرباعية عند الدقيقة 79.

ومكن هذا الفوز مانشستر سيتي من الانفراد بالصدارة مؤقتا، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي سيحل ضيفا مساء اليوم على بيرنلي.

وفي مباراة أخرى عن الجولة ذاتها، فشل تشلسي في تحقيق فوزه الثاني على التوالي في “البريمرليغ”، بعدما أجبره ضيفه شيفيلد يونايتد على اقتسام النقاط، بهدف قاتل في آخر الأنفاس، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

تقدم “البلوز” بثنائية تامي أبراهام في الشوط الأول، قبل أن ينجح الضيوف في إحراز هدفي التعديل في الجولة الثانية، عن طريق روبينسون في الدقيقة 46، وكورت زوما دقيقة واحدة على نهاية زمن المباراة الأصلي.