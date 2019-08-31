الدوري الألماني.. حارث يتألق في الفوز الأول لشالكه

تألق الدولي المغربي أمين حارث، المحترف في صفوف شالكه 04 الألماني، في الفوز الذي حققه فريقه اليوم السبت، على ضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من “البوندسليغا”.
شالكه أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، وقعه نيكلاس ستارك بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 38، وبالطريقة ذاتها سجل كريم رقيق الهدف الثاني لصاحب الأرض بعد ثلاث دقائق على بداية الجولة الثانية، قبل أن يختتم جونجو كيني ثلاثية شالكه في الدقيقة 85.
ونجح زملاء حارث في تحقيق فوزهم الأول بالدوري هذا الموسم، بعد مرور ثلاث جولات، إذ تعادلوا سلبا في المباراة الأولى أمام مضيفهم بروسيا مونشغلادباخ، ثم سقطوا على أرضهم بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ في الأسبوع الثاني.
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