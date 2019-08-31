الجامعة تحدد موعد ونقاط بيع تذاكر مباريات المنتخبات الوطنية

حددت الجامعة الملكية لكرة القدم، موعد ونقاط بيع تذاكر المنتخبات الوطنية الثلاث، المنتخب الأول، والمحلي، والأولمبي، المقبلين على خوض لقاءات ودية ورسمية شتنبر القادم.

وتنطلق عملية بيع التذاكر، التي حُدد ثمنها في 20 درهما للدرجة الثانية، و50 درهما للأولى، تنطلق الاثنين المقبل، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك عن طريق الانترنيت عبر الموقع الرسمي للجامعة، أو نقاط البيع التي تم تحديدها، بمدينتي مراكش والدار البيضاء.

وتم وضع التذاكر رهن الجمهور بمدينة مراكش، في ملعب الحارثي، وقاعة بنشقرون، وملعب الصخور السوداء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، على أن تكون متوفرة في الفترة الصباحية من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، ومن الثانية ظهرا إلى السابعة مساء بالفترة المسائية.

يذكر أن المنتخب الأول سيخوض لقاءيين وديين أمام كل من بوركينافاسو في 6 شتنبر القادم، والنيجر بعدها بأربعة أيام، بينما يلعب المنتخب المحلي مباراة إعدادية ضد بوركينافاسو في الثامن من الشهر ذاته، أما المنتخب الأولمبي فيواجه مالي في السابع منه، ضمن ذهاب التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بالملعب الكبير لمدينة مراكش.