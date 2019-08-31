مانشستر يونايتد يتعادل خارجيا أمام ساوثهامبتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق مانشستر يونايتد في مباراته الخارجية أمام ساوثهامبتون بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف مانشستر يونايتد اللاعب دانييل جيمس، وفي المقابل سجل هدف ساوثهامبتون اللاعب يانيك فيسترغارد.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد ساوثهامبتون 4 نقاط وهو يحتل المركز الثالث عشر.

مجريات المباراة:

بدأ مانشستر يونايتد المباراة مهاجما، وأطلق ماكتوميناي تسديدة عشوائية فوق المرمى، بالدقيقة الرابعة، رد عليها ساوثهامبتون في الدقيقة الثامنة بتصويبة من بوفال، مرت بجانب القائم الأيمن.

وافتتح الشياطين الحمر التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما تلقى جيمس كرة من ماكتوميناي، ليسدد في الزاوية العليا اليسرى لمرمى ساوثهامبتون.

ووجه هويبرج تسديدة غير مركزة، علت مرمى يونايتد في الدقيقة 12.

وكاد جيمس أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 14، إلا أن الحارس أنجوس جون تصدى لتسديدته.

وأحدثت ركنية لمانشستر يونايتد دربكة امام المرمى، استغلها راشفورد برأسية من بعد 6 ياردات، جانبت الشباك في الدقيقة 28.

واقترب راشفورد من تسجيل الهدف الثاني ليونايتد، في الدقيقة 50، بعدما سدد كرة قوية في مكان وقوف الحارس جون.

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وأهدر أدامز فرصة خطيرة لساوثهامبتون بالدقيقة 54، عندما وصلته الكرة إثر عمل ثنائي ناجح من بوفال ووارد-براوس، لكنه اختار التسديد فوق العارضة.

وجاء هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 58، عندما أبعد دي خيا الكرة إثر ركلة ركنية، لتصل إلى دانسو الذي بدوره رفعها على رأس فيسترغارد، فما كان من الأخير إلا أن غرسها في المرمى.

وسعى مدرب ساوثهامبتون لإدراك هدف الفوز، من خلال إشراك المهاجم الأيرلندي شاين لونغ مكان أدامز.

وفي المقابل، دخل نيمانيا ماتيتش وجيسي لينغارد إلى تشكيلة يونايتد، محل ماتا وهيريرا.

وتلقى دانسو البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73، بعد تدخل خشن بحق ماكتوميناي، ليلعب الفريق المضيف بعشرة لاعبين في ربع الساعة الأخير.

وأجبر الطرد مدرب ساوثهامبتون، رالف هازنهاتل، على إقحام المدافع مايا يوشيدا مكان إينغز.

وأجرى مدرب اليونايتد، أولي جونار سولسكاير، تبديله الأخير بإشراك المهاجم الشاب ماسون جرينوود، مكان ماكتوميناي.

وتلقى راشفورد الكرة في الناحية اليسرى ودخل بها منطقة الجزاء، لكنه سددها ضعيفة، وتصدى لها الحارس جون بقدمه في الدقيقة 83.

وتقدم جرينوود بالكرة قبل أن يطلق تسديدة قوية، تألق جون في إبعادها مجددا، في الدقيقة 89.

وتوالى ضغط مانشستر يونايتد على مرمى ساوثهامبتون، بهدف استغلال نقص الصفوف، لكن التعادل بقي قائما حتى النهاية.