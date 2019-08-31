برشلونة يعلن عن فشل صفقة نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن المفاوضات بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بخصوص النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، وصلت إلى طريق مسدود.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة أبلغت ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، ثلاثي البارسا بفشل صفقة نيمار أمس الجمعة، قبل الرد رسميًا على طلبات سان جيرمان.
كما تم إبلاغ الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بأن نيمار لن يكون ضمن قائمة الفريق الخاصة بالموسم الحالي.
وتواصل مسؤولو برشلونة مع نيمار، لإبلاغه بأن النادي بذل كل ما في وسعه للحصول على خدماته، إلا أن طلبات سان جيرمان كانت مرتفعة للغاية.
يذكر أن باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا سيغلق يوم الإثنين المقبل، وبات من الصعب إتمام الصفقة، إلا إذا قرر سان جيرمان وضع شروط جديدة للتخلي عن نيمار.
وكان سان جيرمان طلب الحصول على خدمات الثلاثي إيفان راكيتيتش وكلير توديبو وعثمان ديمبلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي لم يتم الاتفاق عليه، أو يقدم برشلونة عرضًا ماليًا منفردا يتجاوز الـ200 مليون يورو.
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