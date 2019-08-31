مكتب السيستاني يعلن يوم غد اول أيام شهر محرم

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، السبت، ان يوم غد الاحد أول أيام شهر محرم الحرام.
وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "يوم غدٍ الأحد الموافق ( ١ / ٩ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر المحرم الحرام لعام ١٤٤١ للهجرة".
وكان مكتب السيد السيستاني قد توقع أمس الجمعة، ان يرى هلال شهر محرم الحرام بشكل واضح مساء السبت، في افق مدينة النجف.
وكان مكتب السيد السيستاني قد توقع أمس الجمعة، ان يرى هلال شهر محرم الحرام بشكل واضح مساء السبت، في افق مدينة النجف.
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