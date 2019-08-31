مكتب السيستاني يعلن يوم غد اول أيام شهر محرم

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "يوم غدٍ الأحد الموافق ( ١ / ٩ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر المحرم الحرام لعام ١٤٤١ للهجرة".

وكان مكتب السيد السيستاني قد توقع أمس الجمعة، ان يرى هلال شهر محرم الحرام بشكل واضح مساء السبت، في افق مدينة النجف.

