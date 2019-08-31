ضربة عسكرية أمريكية تستهدف "القاعدة" بإدلب السورية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، أنها وجهت ضربة عسكرية استهدفت إحدى المنشآت التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي شمالي إدلب بسوريا.

وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون مسؤول العمليات الإعلامية بالقيادة المركزية في بيان "استهدفت العملية قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن 40 إرهابيا بينهم قادة قتلوا جراء قصف صاروخي استهدف اجتماعا لقياديين من تنظيمات إرهابية مختلفة شرق مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

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وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه سمع دوي 7 انفجارات عنيفة هزت شرق مدينة إدلب، ناجمة عن ضربات صاروخية استهدفت اجتماعا لقياديين إرهابيين في المنطقة الواصلة بين كفريا ومعرة مصرين.

ولم يكشف مدير المرصد السوري عما إذا كانت الضربات جرت عبر طائرات التحالف الدولي من فوق الأراضي التركية أم أنها صواريخ بعيدة المدى.

وتعد منطقة إدلب السورية معقلا للجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا، واتهمت روسيا تركيا مرارا بعدم الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها معها بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.