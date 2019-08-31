مقتل قائد عسكري بارز في مليشيا الحوثي بصعدة اليمنية

أحد المواقع الحوثية التي استهدفها طيران التحالف - رويترز

اعترفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، السبت، بمقتل قائد عسكري بارز في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت وسائل إعلام مليشيا الحوثي أن قائد محور صعدة، المدعو أمين حميد الحميري ويحمل رتبة عميد ركن، قُتل خلال المعارك الدائرة في معقلها اليومين الماضيين.

بدورها، قالت مصادر يمنية لـ"العين الإخبارية" إن العميد الحميري قتل في غارات جوية للتحالف العربي استهدفت تجمعات حوثية كبيرة حاولت اجتياح المناطق المحررة في مديرية كتاف شرق صعدة.



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وفي وقت سابق، كشف قائد محور كتاف بالجيش اليمني اللواء رداد الهاشمي عن تدخل جوي مكثف للتحالف العربي نجح في دك تجمعات وآليات تابعة للواء "الصماد" واللواء 156 مشاة التابعين للانقلابيين، في وادي آل بوجبارة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، بينهم قيادات حوثية عسكرية رفيعة عوضا عن عشرات الأسرى.

من جهة أخرى، نفذت مقاتلات التحالف، السبت، عدة غارات جوية استهدفت تجمعات للمقاتلين الحوثيين وآليات عسكرية ومخازن أسلحة بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وحسب مصادر عسكرية يمنية، فإن الغارات كبدت مليشيا الحوثي خسائر مادية وبشرية فادحة شمال مدينة حرض شمال غربي حجة.

وتعد صعدة المعقل الأم للحوثيين، بجانب حجة، من أكبر المحافظات استنزافا لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إثر غارات مكثفة ودقيقة لمقاتلات التحالف العربي.