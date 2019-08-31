إصابة جندي وفقدان 5 في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب جندي على الأقل وفُقد 5 آخرون في هجوم على كتيبة للجيش متمركزة في تونغوميل شمالي بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني إن كتيبة للجيش في تونغوميل بالقرب من دجيبو كبرى مدن سوم "تعرضت لهجوم نحو الساعة الرابعة فجرا (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش) الجمعة"، مؤكدا أنه "تم صد الهجوم وتمشيط المنطقة".

وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة الواقعة في غرب أفريقيا وتعد إحدى أفقر دول العالم، هجمات منذ 4 أعوام ونصف العام نسبت إلى جماعات الإرهابية بعضها مرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

ومنذ بداية 2015، أسفرت الهجمات التي ازدادت وتيرتها في شمال البلاد وشرقها عن سقوط أكثر من 500 قتيل.

يشار إلى أن وزارة الدفاع في بوركينا فاسو بدأت "حملة تجنيد استثنائية" لـ500 عسكري في جميع أنحاء البلاد لتعزيز صفوف الجيش الوطني.