الان تتابع رسالة شديدة اللهجة من حاكم دبي: لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد.. وسمعة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة من الرسائل للمواطنين والمواطنات، مع بداية العام الهجري الجديد. جاء فيها مايلي:

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة شديدة اللهجة من حاكم دبي: لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد.. وسمعة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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