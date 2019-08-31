الان تتابع قتلى وجرحي في حادث طعن بليون الفرنسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 19 دقيقة - 7:11 م, 31 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 قتل شخص وجرح 6 في حادثة طعن قرب ليون بوسط فرنسا والدوافع مجهولة، وتمكنت الشرطة من وقف منفذ العملية.

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