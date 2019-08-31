فرنسا.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بحادثة طعن في ليون

قتل شخص وأصيب ستة آخرون بحادثة طعن في فرنسا اليوم السبت، وقالت مصادر إعلامية إن مسلحا بسكين هاجم مجموعة أشخاص في ليون بوسط فرنسا.



وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، ولفتت المصادر إلى أن دوافع الهجوم مازالت مجهولة حتى لحظة كتابة الخبر.

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