شاهد.. مقرب من أردوغان يلتحق بداعش ويلتقط صورة مع رأس مقطوعة

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السبت 31 أغسطس 2019

أمره تشاليك

كتب الخليج 365 ـ متابعات

في واقعة جديدة، ظهر عضو حزب العدالة والتنمية " أمره تشاليك" في بلدة كاباكلي التابعة لمدينة تكيرداغ، في صورة له يرتدي زيًّا عسكريًّا خاصًّا بتنظيمات إرهابية مسلحة ويمسك في يده رأسًا مقطوعة.



وكشفت المصادر أن أمره تشاليك عبر الحدود ودخل سوريا من أجل الانضمام للتنظيمات الإرهابية في عام 2015، والتحق بقيادة اللواء 2 من قوات خفر السواحل التابع للجيش السوري الحر، وله العديد من الصور على موقع شبكة نورديك مونيتور.

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ومع التحقق من هوية أمره تشاليك على الموقع الرسمي الخاص بالمحكمة العليا، يظهر أنه لا يزال يحظى بعضوية حزب العدالة والتنمية في بلدة كاباكلي التابعة لمدينة تكيرداغ.

أمره تشاليك له علاقة قوية بقيادات حزب العدالة والتنمية، حتى أن له صورة شخصية مع وزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس البرلمان مصطفى شنتوب.

في أحد الصور الخاصة بأمره تشاليك، يظهر بجانب ألب أسلان تشاليك، الذي قام بإعدام الطيار الروسي الذي كان على متن الطائرة الروسية Su-24 التي أسقطت في 24 نوفمبر 2015.

كما أن مكتب تشاليك الخاص يضمّ صورتين كبيرتين للرئيس أردوغان.