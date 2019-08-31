في عيد ميلاده الـ 34.. معلومات قد لا تعرفها عن ولي العهد السعودي

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السبت 31 أغسطس 2019

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

كتب الخليج 365 ـ متابعات

احتفل المواطنون بعيد ميلاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الـ 34، ويعد الأمير محمد نجل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء فضلا عن كونه وزيرا للدفاع.



وبهذه المناسبة، ظهرت العديد من الهاشتاجات "عيد ميلاد محمد بن سلمان" و"محمد بن سلمان 34" في قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية.

ولد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس عام 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبدالعزيز ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

تلقى تعليمه العام في مدارس العاصمة، الرياض، وحصل على المركز الثاني خلال دراسته الثانوية، وكان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة، وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج المتخصصة.

حصل على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود، كما حاز على الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية.

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تزوج الأمير محمد، من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد السعودي من زوجته سارة، أربعة أولاد هم: سلمان، ومشهور، وفهدة، ونورة.

لا تظهر الأميرة سارة في أية صور أو فيديوهات، وكما قال ولي العهد فإن ذلك "بناء على رغبتها الشخصية"، وكان للأميرة سارة ظهورا نادرا مطلع العام، إذ شاركت في فعالية "ليالي المشراق" الثقافية والتي احتضنها مركز الملك عبد العزيز بالرياض.

ومن أبرز هوايات الأمير محمد الصيد، كما أنه حاصل على شهادة اتحاد مدربي الغطس المحترفين الدولية.

عين مستشارا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، التي انتقل منها لاحقا إلى إمارة منطقة الرياض ليعين مستشارا خاصا لوالده أمير منطقة الرياض آنذاك في 16 ديسمبر/كانون الأول 2009.

في 3 مارس 2013، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له، وفي 13 يوليو/تموز 2013 عين الأمير محمد مشرفا عاما على مكتب وزير الدفاع الأمير سلمان آنذاك بالإضافة إلى عمله.

صفته مجلة "ذي إيكونوميست" في تقرير لها بأنه القوي وراء عرش والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومنذ ظهور الأمير محمد في العمل العام، أبدى توجهات انفتاحية ومختلفة عمن سبقه من قادة المملكة، فشهدت البلاد خلال فترة ولاية عهده السماح للمرأة السعودية بالقيادة ودخول الملاعب الرياضية وتفعيل هيئة الترفيه.

وتحدث بصراحة عن توجّه السعودية لمكافحة التشدّد الديني داخل الدولة - الذي يعرف محليا بالصحوة - ووصفه بـ "الدخيل" على المجتمع السعودي.

أطلق خطة رؤية السعودية 2030، وهي خطة ما بعد النفط، التي تهدف لجعل الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار، وعدم اعتماده على النفط دخلا أساسيا ووحيد.