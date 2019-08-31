تظاهرة للمعارضة في موسكو احتجاجا على "القمع السياسي"

شارك مئات الأشخاص، في تظاهرة في ​موسكو​ احتجاجا على "القمع السياسي"، في آخر حلقة من تحركات احتجاجية، قبل أسبوع من موعد ​انتخابات​ محلية.

وسارت تظاهرات بشكل شبه أسبوعي منذ منتصف تموز، احتجاجا على منع العديد من شخصيات المعارضة من الترشح لانتخابات برلمان موسكو المقررة في الثامن من أيلول. وتعرضت هذه التظاهرات لقمع شديد من قبل ​الشرطة​ خاصة وأنها لم تحصل على ترخيص مسبق.

وحذّر المدعون العامون في موسكو من أن التظاهرة التي دعا إليها المعارض أليكسي نافالني بوسط العاصمة، غير مصرح بها، ومن أن المشاركين فيها "سيتحملون المسؤولية".

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