القيادة المركزية الأميركية: وجهنا ضربة جوية لمنشأة تابعة للقاعدة شمالي إدلب

أعلنت القيادة المركزية الأميركية التابعة لوزارة الدفاع أن قوات أميركية وجّهت ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم "القاعدة "شمالي إدلب في ​سوريا​ اليوم السبت في هجوم استهدف قيادة التنظيم.

وأعلن اللفتنانت كولونيل إيرل براون، مسؤول العمليات الإعلامية بالقيادة المركزية، في بيان، أن "العملية استهدفت قادة ​تنظيم القاعدة​ في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأميركيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وكان الإعلام الحربي المركزي، التابع لـ"حزب الله"، قد أفاد عن استهداف "التحالف الدولي" لمسؤول "هيئة تحرير الشام"، المدعو أبو محمد الجولاني، بقصف طال مزرعة يتواجد بها في ريف ادلب ولا معلومات عن مصيره حتى الآن، بحسب تنسيقيات المسلَّحين.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض" عن مقتل وجرح أكثر من ٤٠ مسلَّحاً من "تنظيم حراس الدين" التابع لـ "تنظيم القاعدة" بينهم مسؤولون، إثر استهداف طيران "التحالف الدولي" أحد مقرات التنظيم، على أطراف بلدة كفريا بريف إدلب الشمالي.