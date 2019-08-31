افادت قناة ​الميادين​ نقلا عن مصادر ميدانية، ان ​الجيش الاسرائيلي​ قدم اهدافا عسكرية ثقيلة للمقاومة لكي تضربها لكن ​المقاومة​ رفضت التحرك لأنها هي التي ستحدد زمان ومكان الرد الذي وعدت به.

ولقتت المصادر الى ان المقاومة تصر على ان الامر بيدها، اما من بين الأهداف التي وضعت للمقاومة، معدات عسكرية ثقيلة وحتى أهداف بشرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الميادين: اسرائيل قدمت أهدافاً عدة للمقاومة لتنفذ ردها الموعود لكنها رفضت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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