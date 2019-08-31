اتّهم وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأميركية بـ"ممارسة قرصنة وتهديدات لمنع إيران من بيع النفط لعملاء تقليديين"، وذلك بعدما أدرجت واشنطن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" في القائمة السوداء، بدعوى اتجاهها إلى سوريا.
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، بالقول: "كف عن الإزعاج يا بومبيو. سنبيع النفط لكلّ من يشتري".
يُذكر أنّ بومبيو كان قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ "الولايات المتحدة لديها معلومات موثوقة بأنّ الناقلة تتّجه إلى سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف لبومبيو: "كف عن الإزعاج وسنبيع النفط لكل من يشتري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.