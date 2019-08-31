ظريف لبومبيو: "كف عن الإزعاج وسنبيع النفط لكل من يشتري"

اتّهم وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، ​الولايات المتحدة الأميركية​ بـ"ممارسة قرصنة وتهديدات لمنع إيران من بيع ​النفط​ لعملاء تقليديين"، وذلك بعدما أدرجت واشنطن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" في القائمة السوداء، بدعوى اتجاهها إلى ​سوريا​.

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، بالقول: "كف عن الإزعاج يا بومبيو. سنبيع النفط لكلّ من يشتري".

يُذكر أنّ بومبيو كان قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ "الولايات المتحدة لديها معلومات موثوقة بأنّ الناقلة تتّجه إلى سوريا".