الحاج حسن: العدو الصهيوني يعيش حالة من الخوف والقلق والإرباك بعد خطاب نصرالله

رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب ​حسين الحاج حسن​، أنّ "الإخفاق في إيجاد سياسات إقتصاديّة إصلاحيّة هو سبب رئيسي للمشكلات الّتي تعانيها الدولة لا سيما في بعلبك الهرمل، ويتهرّب بعض المسؤولون من معالجة هذه المعضلة بدلًا من الانكباب على النهوض بخلق فرص العمل والحدّ من ​البطالة​ و​الهجرة​".

وشدّد خلال رعايته احتفالًا تكريميًّا أقامته بلدية ​بريتال​ 180 تلميذًا وتلميذة من أبناء البلدة نجحوا في امتحانات الشهادات المتوسطة والثانوية، في حسينية بريتال، على أنّ "العدو الصهيوني يعيش حالة من الخوف والقلق والإرباك بعد خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، فالعدو الصهيوني الّذي كان وما زال يعتدي، بدأ يدرك تمامًا أنّ ​لبنان​، بمعادلته الذهبية جيشًا وشعبًا ومقاومةً، قد أسقط كلّ مشاريعه وعدوانيّته الماضية وكبّده الهزيمة في عدوان تموز 2006".

وركّز الحاج حسن على أنّه "كما تكبّد العدو الصهيوني الهزيمة سابقًا سوف يتكبّدها مستقبلًا، لأنّه ارتكب حماقة، وهو اليوم بحالة إرباك وخوف وقلق، و​المقاومة​ الّتي وعدت تعرفون صدق وعدها وقوّة إرادتها، وانتم شعبها وأهلها وأبناؤها ورجالها"، لافتًا إلى "أنّنا عاهدنا وعاهدتم على تحقيق الإنجازات والإنتصارات، وسوف تحقّقون الإنتصار تلو الإنتصار والإنجاز تلو الإنجاز، بالتزامن مع تحرير الجرود والإنتصار على التكفيريين، وعيد الجيش وذكرى انتصار الدم على السيف الذي حمى لبنان".