عَلِمت "النشرة" عشيّة إقفال باب الترشيحات لانتخابات "​التيار الوطني الحر​"، أنّ "جهةً مستقلّةً أجرت استطلاعًا للرأي شمل عيّنة من 600 منتسب لـ"التيار"، وبنتيجة الاستطلاع، حصل رئيس "التيار" الحالي ​جبران باسيل​ على 90 بالمئة من المؤيّدين لإعادة انتخابه رئيسًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: باسيل حصل باستطلاع رأي على نسبة 90 بالمئة لإعادة انتخابه رئيسا للتيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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