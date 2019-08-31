الجراح: صحيح ان لدينا بعض المشاكل ولكن لدينا جمالا اكثر بكثير

رأى وزير الإعلام ​جمال الجراح​ ، خلال تنظيم موقع Upndownbeirut لأول مرة في ​لبنان​، يوما سياحيا بيئيا الى إهدن، برعاية الجراح وحضوره، وبالتعاون مع ​مؤسسة رينيه معوض​ وبالشراكة مع Mist Hotel & Spa إهدن، ان "صحيح ان لدينا بعض المشاكل، ولكن لدينا جمالا اكثر بكثير، اهدن من الأماكن التي على اللبنانيين ان يزوروها أولا قبل غيرهم، وانا اعرف منهم الكثيرين الذين لم يزوروا هذه المنطقة الجميلة التي تتمتع بهواء نظيف وصحي وبأماكن مريحة، وخاصة ان أهلها وأهل كل هذه المنطقة معروفون بحسن الضيافة، وانا كوزير إعلام احببت ان أكون معكم اليوم لنقول لكل الاعلام اللبناني والسفراء وكل المشاركين معنا، انه يجب علينا ان نظهر ونسوق كل ما هو جميل عندنا، ولدينا مناطق سياحية واناس طيبون، ويجب ان ننظر دائما الى النصف الملآن من الكوب، وليس دائما الى ​النفايات​ والمشاكل. عندنا أشياء جميلة يجب الإضاءة عليها، ووجود أشخاص أمثال ريتا وساندرا وهذا الاندفاع والالتزام في ​البيئة​ والغابة وتطويرها والحفاظ عليها، وكأن الواحدة منهن تربي ولدا لها، فكل الشكر لك ساندرا على الاهتمام بالمحمية وتطويرها، وآمل ان أكون معكم في ​السنة​ المقبلة حتى تكملوا هذا المشوار. وكل الشكر لمن شاركنا اليوم هذه المناسبة، وبالتأكيد كل واحد منهم اصبح سفيرا لهذه الغابة، وللمشروع الذي نقوم به".

وبعد ذلك سلم الجراح ومعوض والحاج، بإسم الموقع، دروعا تكريمية للسفراء عربون شكر وتقدير على جهودهم في دعم ​السياحة​ بكل أشكالها