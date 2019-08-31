أسود: لا علامة فارقة بأي كلام عام لا يخدم القضية الأساسية أي الدولة

أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "لا علامة فارقة بأي كلام عام لا يخدم القضية الأساسية أي الدولة"، قائلاً: "دوران ودوران دون بصمة إيجابية وكأن العجز والملل والتنكر للواقع يخيم على الحياة ال​سياسة​ في لبنان".



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