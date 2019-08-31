أوضح المدير العام للطيران المدني في "​مطار بيروت الدولي​"، ​محمد شهاب الدين​، بموضوع قرار المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي في المناطق الحدودية مع ​لبنان​، أنّ "مديرية الطيران المدني في المطار، لا تسمح وتمنع هبوط أيّ طائرة قادمة من أيّ مطار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتّى إذا حلّقت فوقها".

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كانت هذه تفاصيل خبر شهاب الدين: لا نسمح لأي طائرة قادمة من الأراضي المحتلة أو حتى حلقت فوقها بالهبوط في مطارنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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