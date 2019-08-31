القطان: الصدر كان إماماً لكل اللبنانيين لأنه كان داعياً وجسداً للوحدة الوطنية

اعتبر رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ أن الإمام المغيب ​موسى الصدر​ كان إماماً لكل اللبنانيين لأنه كان داعياً وجسداً للوحدة الوطنية من خلال حاله ومقاله، فلطالما رأيناه متنقلاً بين المساجد والحسينسة والكنائس والأديرة ليقول لكل اللبنانيين أن قوة لبنان وممانعته تتمثل بالوحدة فيما بين اللبنانيين ناهيك عن حرصه على مقاومة الأعداء الذين يتربصون بلبنان شراً وفي مقدمتهم ​اسرائيل​، فالإمام الصدر كان مقاوماً حقاً وداعياً لتكريس معادلة الشعب والجيش والمقاومة.

وأشار الشيخ القطان، في تصريح له، إلى أننا "اليوم نحن إذ نطالب كافة القيادات السياسية السعي الجدي والصادق لكشف مصير الإمام ورفيقيه، ندعوهم للتعاون مع رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ حامل الأمانة للضغط على السلطات الليبية علهم بهذه الجهود يفونه شيئاً من حقه على جميع اللبنانيين".