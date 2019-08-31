أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "إحدى بقايا القذائف المضيئة مصدرها الأراضي المحتلة، سقط داخل مركز تابع لقوات ​الأمم المتحدة​- ​الكتيبة الهندية​ في بسطرة، دون وقوع إصابات". وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: سقوط بقايا قذيفة مضيئة مصدرها الأراضي المحتلة داخل مركز لليونيفيل في بسطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.