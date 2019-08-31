الدفاع المدني انتشل جثة فتى غريق مقابل شاطئ الدامور

انتشلت ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ اللبناني، جثّة الفتى "ع. س. ش." (17 عامًا)، الّذي غرق في البحر مقابل شاطئ ​الدامور​، ونقلتها إلى "مستشفى الحاج" في ​الجية​.

يُشار إلى أنّ الفتى الغريق من سكان صبرا في ​بيروت​.