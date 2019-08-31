الدفاع المدني انتشل جثة فتى غريق مقابل شاطئ الدامور

انتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني اللبناني، جثّة الفتى "ع. س. ش." (17 عامًا)، الّذي غرق في البحر مقابل شاطئ الدامور، ونقلتها إلى "مستشفى الحاج" في الجية.
يُشار إلى أنّ الفتى الغريق من سكان صبرا في بيروت.
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