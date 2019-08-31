داوود: ثقافة المبادرة هي ركيزة من ركائز الاقتصاد المعاصر

أشار وزير الثقافة ​محمد داوود داوود​ إلى أن "ثقافة المبادرة هي ركيزة من ركائز الاقتصاد المعاصر، وهي لا تقتصر فقط على مشروع معين، فقد تأخذ شكل تطوع لمساعدة فرد، أو ضمن مجموعة، أو هيئة معينة".

وخلال افتتاح جمعية "القلب كفرا" مكتبتها العامة خلال إحتفال اقيم في مطعم شواطينا في صور، لفت إلى أن لبنان رسالة، سائلاً: "ألم تكن السفن التي انطلقت من شواطئ لبنان مغامرة ومبادرة في الوقت نفسه؟ ألم ينشأ لبنان على فكرة الحرف والرصيد الإنساني الذي يتيح للبناني أن يقول ما يريد بكل جرأة وثبات؟"

وأوضح أنه في تأسيسكم هذه المكتبة، تسهمون بجدية في تعزيز العمل الثقافي في المناطق، وهذه أولوية في ​وزارة الثقافة​، عملا بقاعدة اللامركزية الثقافية، التي تتيح للجمهور أن يكون فاعلا ومنتجا في الوقت نفسه، لا أن يكون متلقيا فقط".

واعتبر أن "هذه المكتبة منبر مفتوح أمام الطاقات الواعدة والخلاقة، وفضاء واسع للتنمية الثقافية والاجتماعية، يقودها فريق عمل ملهم يشكل حافزا ومثالا من شأنه استنهاض الطاقات المخبأة في كفرا وجوارها ومنح المحيط بعدا هو بأمس الحاجة اليه".

وأكد أننا "ندعم مثل هذا الحراك الثقافي المبارك في المناطق، ما يؤسس لنهضة ثقافية عامة في كل مناطق لبنان"، مشيراً إلى أنه "عمل دؤوب، قام به فريق مسؤول، وجهد متراكم، أوصلنا إلى هذا الوقت الذي باتت فيه المكتبة العامة ضرورة وحاجة".