الحريري: 31 آب يوم لاجتماع اللبنانيين على عدالة قضية الامام الصدر ورفيقيه

أشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "31 آب من كل عام يوم لاجتماع اللبنانيين على عدالة قضية الإمام ​موسى الصدر​ ورفيقيه"، لافتاً إلى أن "كل التضامن في هذا اليوم مع رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ وجمهور الامام الصدر وعائلته".

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