بوشاح القراصنة وبخاخ دهان…شاب يشوه واجهة إحدى حافلات “ألزا” في الرباط ويضيف عبارة “سلا” -فيديو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم السبت، فيديو لشاب ملثم يقوم بكتابة عبارة “سلا” على واجهة إحدى حافلات النقل العمومي”ألزا”، التي لم يمر على إطلاقها سوى أيام معدودة.

ويوثق الفيديو لشخص مجهول قام بإخفاء ملامح وجهه بوشاح فصيل “أولتراس القراصنة” مشجع فريق جمعية سلا الرياضي، وقصد إحدى واجهات الحافلة، وأضاف عبارة “سلا” باللون الأسود إلى جانب “الرباط” مستعملا بخاخ الدهان.

وأثارت عملية تشويه حافلة النقل الجديدة استياء نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوا بمتابعة هذا الشخص قضائيا، واصفين هذا السلوك بغير الحضاري.

وكانت مجموعة “ألزا” الإسبانية قد أطلقت في الأسبوع الماضي حافلات النقل الجديدة بمدينة الرباط وحددت سعرها في 5 دراهم للتذكرة.