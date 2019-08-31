بعد إصابة كيلليني في الرباط الصليبي.. اليوفي يستهدف التعاقد مع مدافع برشلونة

يتجه فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى التعاقد مع مدافع نادي برشلونة الإسباني، صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، أن اليوفي يسعى لضم أومتيتي لدعم خط الدفاع، بعد الإصابة التي تعرض لها قائد الفريق جورجيو كيلليني.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن بطل إيطاليا يستهدف التعاقد مع المدافع الفرنسي، بالإضافة إلى حفاظه على الثنائي دانيلي روغاني و ميري ديميرال.

ويرغب مسؤولو السيدة العجوز، في ضم أومتيتي لتعويض غياب كيلليني، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى، في تداريب فريقه، وهو ما يفرض غيابه لمدة قد تصل قرابة أربعة أشهر.

ويستعد اليوفي لاستقبال نابولي، مساء اليوم السبت، ضمن ثاني جولات الدوري الإيطالي، علما أن كل فريق خرج فائزا بمباراته الأولى، إذ تغلب زملاء رونالدو على مضيفهم بارما بهدف نظيف، في حين عاد نابولي بالنقاط الثلاث من أرض فيورنتينا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.