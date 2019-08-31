عامل إفران “ينفجر” بوجه تجار موسميين بمنطقة سياحية: “هاد تشفارت ديالكم سالينا معاها-فيديو”

أبدى عبد الحميد المزيد، عامل إقليم إفران صرامة شديدة في التعامل مع الفوضى التي تعيشها المنطقة السياحية لـ”عين فيتال” و”لابريري” بعدما وقف على الاستغلال العشوائي للملك العمومي وبناء محلات تجارية باستعمال الخشب، مهددا المخالفين بالعقوبات الحبسية.

وخلال زيارته التفقدية للمنطقة أول أمس الخميس، خاطب العامل التجار بالقول: “نتوما سي فيني ماغدخلوش لعين فيتال .. تشفارت ديالكوم وماكتحتارموش داكشي لي تافقت معاكم ماعندي ماندير بيكوم سالينا”.

و أضاف: “جيت عندكوم حتا لهنايا و قلت ليكوم تكادو وديرو الثمن نيشان وما تسرقوش الناس ودوزو فالسيركوي وحتا واحد مابغا احتارم هادشي .. سالينا معاكوم سيرو دبرو راسكوم فشي بلاصة أخرى ولي لقيت هنا غدا غيمشي للحبس”.

وأصدر العامل تعليمات صارمة لمرافقيه من السمؤولين الإداريين والأمنيين وقيادات الدرك، مطالبا إياهم بمباشرة عملية ترحيل التجار الموسميين الذين لم يحترموا التعليمات والإتفاق الذي تم مع السلطات الإقليمية.