“بريمرليغ”.. تعثر جديد لمانشستر يونايتد

واصل فريق مانشستر يونايتد، تعثره بالدوري الإنجليزي الممتاز، واكتفى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، اليوم السبت، أمام مضيفه ساوثهامتون، ضمن ثالث جولات الدوري.

وتمكن “الشياطين الحمر” من إنهاء الشوط الأول من اللقاء لصالحهم بهدف دون رد، أحرزه دانيل جيمس عشر دقائق على ضربة البداية، قبل أن ينجح صاحب الأرض في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 58 في توقيع هدف التعديل، عن طريق يانيك فيسترغارد، منهيا اللقاء بلا غالب ولا مغلوب.

تعادل اليوم هو الثاني لليونايتد، مقابل فوز وحيد على تشلسي في أول جولة، وخسارة أمام كريستال بالاس الأسبوع الماضي، ليصبح في رصيده 5 نقاط، محتلا بها المركز الرابع مؤقتا، بفارق نقطة وحيدة عن ساوثهامتون صاحب الرتبة 13.