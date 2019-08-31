ناقلة النفط الإيرانية تزيل الوجهة التركية من مسارها وأصبحت بلا وجهة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:30 مساءً, 31 أغسطس 2019 م المناطق - رويترز أظهرت بيانات موقع تتبع السفن “Refinitiv” اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا–1” لم تعد متجهة إلى ميناء إسكندرون التركي، وأنها أصبحت بلا وجهة محددة.

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