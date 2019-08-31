الحج والعمرة تعلن اتمام عودة جميع الحجاج العراقيين إلى الوطن

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم اتمام عودة جميع الحجاج العراقيين بوصول آخر طائرة الى الوطن".

وأضافت أن "الطائرة قادمة من مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة".

