إيران والعراق يعتزمان إطلاق 'حديقة السلام والصداقة' بين البلدين

أعلن المدير العام لدائرة الحفاظ على البيئة في محافظة كرمانشاه غربي ايران، السبت، عن اجراء محادثات مع محافظة حلبجة في كردستان العراق لاطلاق حديقة "السلام والصداقة بين ايران والعراق" على حديقتي "قراويز" و "زله زرد".
وقال فريدون ياوري في تصريح خلال ملتقى للتعاون بين المؤسسات المدنية ودائرة شؤون الحفاظ على البيئة، إن "وزارة الخارجية الايرانية أعربت عن استعدادها للتعاون في هذا الموضوع".
وأضاف أن "أجواءً آمنة سيتم توفيرها في حديقة (السلام والصداقة) لمختلف أنواع الحيوانات"، مبيناً أن "الهدف من اطلاق هذه الحديقة تعزيز أواصر الصداقة والاخوة والمحبة بين ايران والعراق".
وأضاف أن "أجواءً آمنة سيتم توفيرها في حديقة (السلام والصداقة) لمختلف أنواع الحيوانات"، مبيناً أن "الهدف من اطلاق هذه الحديقة تعزيز أواصر الصداقة والاخوة والمحبة بين ايران والعراق".
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