إيران والعراق يعتزمان إطلاق 'حديقة السلام والصداقة' بين البلدين

وقال فريدون ياوري في تصريح خلال ملتقى للتعاون بين المؤسسات المدنية ودائرة شؤون الحفاظ على البيئة، إن "وزارة الخارجية الايرانية أعربت عن استعدادها للتعاون في هذا الموضوع".

وأضاف أن "أجواءً آمنة سيتم توفيرها في حديقة (السلام والصداقة) لمختلف أنواع الحيوانات"، مبيناً أن "الهدف من اطلاق هذه الحديقة تعزيز أواصر الصداقة والاخوة والمحبة بين ايران والعراق".

