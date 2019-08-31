صحة البصرة تصدر بياناً بشأن انتحار رجل ستيني في مستشفى الصدر

اصدرت دائرة صحة البصرة، السبت، بياناً بشأن انتحار رجل ستيني في مستشفى الصدر، مؤكدة أن السبب لم يكن لعدم وجود العلاج.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وسائل التواصل الاجتماعي واذاعات نشرت خبراً مفاده انتحار رجل ستيني بعد رمي نفسه من اعلى مستشفى الصدر التعليمي لعدم توفر العلاجات".

وأضاف أن "المريض دخل الى مركز الاورام في مستشفى الصدر التعليمي (والمؤلف من طابقين فقط) الساعة الثانية عشر ظهرا بتاريخ 29- 8 – 2019 نتيجة لاصابته بحمى نتيجة الالتهابات وفضلا على انه مصاب بالسرطان المتقدم (لتشخيصات سابقة) على اثره تم تحويله لمركز الاورام في مستشفى الصدر التعليمي"، موضحة أنه "في الساعة الثانية عشر ليلا باليوم الثاني من دخوله رفض اخذ العلاج البكتيري ضد الامراض الفطرية سببه ازدياد سوء حالته النفسية علما انه كان يراجع المركز بصورة منتظمة منذ ثمانية اشهر ويتلقى العلاج ولم يكون السبب لاقدامه على الانتحار هو عدم وجود العلاج كما اشارت بعض وسائل الاعلام".

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ولفتت الى أن "المدير العام لدائرة صحة البصرة عباس خلف التميمي ومدير قسم التفتيش ومدير قسم العمليات في الدائرة حضروا وتم الايعاز باتخاذ كافة الاجراءات التدقيقية والتحقيقية بما يتعلق من الناحية الصحية والعلاجية والتي دلت على ماتم ذكره".

وكان مصدر امني افاد، السبت، بأن رجلا مصاب بالسرطان انتحر في مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة.