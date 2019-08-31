الكباشي: الحكومة السودانية تضم 20 وزارة بحد أقصى

قال عضو المجلس السيادي بالسودان الفريق شمس الدين الكباشي إنه لا توجد مشكلة كبيرة في التوافق مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن ترشيحات الوزراء للحكومة الجديدة، التي ستضم 20 وزارة بحد أقصى.



وأضاف الكباشي، في تصريحات اليوم السبت، أن تأخر إعلان الحقائب الوزارية يرجع إلى استمرار المشاورات مع القوى السياسية.

من جانبه، قال جمال إدريس عضو قوى إعلان الحرية والتغيير، إنه من الممكن أن يتم الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد خلال 48 ساعة، نافيا وجود خلاف مع المجلس السيادي.

Advertisements

وفي وقت سابق السبت، كشف الكباشي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، عن مشاركة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل ممثلا السودان.



وقال الكباشي إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان تلقى دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرا إلى أن البرهان رأى أن يمثل السودان في الاجتماعات -التي وصفها بالمهمة- رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.



وأوضح الكباشي أن الدعوة وصلت قبل تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، ولم يتم البت فيها إلى أن تم تشكيل مجلس السيادة وتعيين رئيس الوزراء.



وتنص الوثيقة الدستورية، التي وقعت عليها قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الانتقالي لإدارة المرحلة الانتقالية، على أن رئيس مجلس السيادة هو من يمثل البلاد في المناسبات الدولية والإقليمية.

