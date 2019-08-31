الان تتابع الإعصار دوريان يغير مساره من فلوريدا إلى كارولينا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

تغيّر مسار الإعصار دوريان بشكل طفيف السبت ما سيؤدي به على الأرجح الى ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية وليس فلوريدا كما كان متوقعا سابقا، بعد مرور خطير في باهاماس.

وقال خبراء الأرصاد إن دوريان أصبح عاصفة بالغة الخطورة من الفئة الرابعة مع توجهه نحو اليابسة.

وكتب المركز الوطني الأميركي للأعاصير على تويتر “حصل تغيّر ملحوظ ليلا للتوقعات الخاصة بدوريان بعد الثلاثاء.

ينبغي التأكيد أن المسار الجديد الذي تتوقعه الارصاد لا يستبعد وصول دوريان إلى ساحل فلوريدا، إذ لا تزال أجزاء كبير من الساحل في مسار عدم مؤكد”.

وأضاف المركز أن دوريان سيواصل مساره غربا حتى نهاية الأسبوع، لكن من المتوقع أن ينعطف شمالا نحو ولايتي كارولاينا، مع اقترابه من الساحل الشرقي لفلوريدا مطلع الاسبوع المقبل.

وحض رئيس الوزراء في باهاماس هوبرت مينيس، مواطني الأرخبيل في المحيط الأطلسي المقيمين في مسار “الاعصار القوي جدا والذي قد يهدد الأرواح” توخي السلامة.

وتوقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير ومقره ميامي أن يقترب دوريان من شمال غرب باهاماس أو يعبر فوقها، وأن يقترب من الساحل الشرقي لفلوريدا في ساعة متأخرة الاثنين.

والعاصفة “اشتدت إلى قوة إعصار بالغ الخطورة من الفئة الرابعة” على مقياس من خمس فئات، وفقا للمركز.

واشتدت سرعة الرياح المرافقة للاعصار لتبلغ حوالى 220 كلم بالساعة، وفقا للمركز.

قال رئيس وزراء باهاماس في مؤتمر صحافي إن العاصفة تشكل خطرا على الأرواح.

وقال مينيس “الذين يرفضون إخلاء أماكنهم يعرضون أنفسهم لخطر كبير جدا … لا تعرضوا حياتكم وحياة أحبائكم لخطر يمكن تجنبه. وأضاف “لا تتصرفوا بحماقة وتحاولوا تحدي هذا الإعصار … عدم الإجلاء قد يكلفكم حياتكم”.

وفيما لا يزال مسار العاصفة غير مؤكد، لم تصدر بعد أوامر لسكان سواحل فلوريدا بالإجلاء، لكنهم مع ذلك قاموا بتخزين المواد الغذائية والماء وسلع أخرى، كما تهيئوا لمغادرة منازلهم.

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وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعيًا ملايين السكّان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنّها يُمكن أن تتحوّل “حدثًا كبيرًا”.

وأضاف “نتوقع فيضانات كبيرة … وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء لمدّة تكفي سبعة أيّام”.

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنّه وضع نحو ألفين من عناصره في حال تأهّب، كما سيضع ألفين آخرين السبت.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقع نادي الغولف خاصته مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، إن دوريان “يبدو أنه يمكن أن يصبح وحشا بكل معنى للكلمة” وألغى زيارة إلى بولندا ليتسنى له التركيز على التحضيرات للتصدي للعاصفة.

وقال ترامب في تسجيل فيديو “جميع الإشارات تقول إنه سيضرب بقوة كبيرة”.

وأضاف “بعض الناس قالوا أكبر أو حتى بحجم أندرو” الإعصار من الفئة الخامسة الذي أدى الى مصرع 65 شخصا عام 1992.

وأعلن ترامب الطوارئ في فلوريدا ما يسمح بتقديم مساعدة فدرالية دعما لجهود الولاية والجهود المحلية.

بدورها أعلنت ولاية جورجيا الواقعة في جنوب الشرق والتي قد تكون في مسار العاصفة، حال الطوارىء في 12 مقاطعة.

وقال الحاكم براين كيمب إن الإعصار “قادر على إلحاق آثار كارثية بالمواطنين” في كافة أنحاء المنطقة الساحلية الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة.

وحذر ترامب من أن جورجيا “تقع أيضا في مسار (الإعصار). جورجيا يمكن أن تتضرر بدرجة كبيرة جدا”.

وقال خفر السواحل الأميركي إن على السفن التجارية العابرة للمحيط أن تضع خطة لمغادرة المرافئ جنوب فلوريدا.

وأعلن عدد من المدارس تعليق الدراسة حتى الثلاثاء على الأقل.

وقال مطار أورلاندو الدولي إنه سيوقف الرحلات التجارية الساعة 6 صباجا بتوقيت الاثنين، “من باب الاحتياط”.

وأورلاندو هو المطار الرئيسي لمتنزه ديزني وولد المجاور.

ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مجاورة أيضا وقالت إنها ستقوم بنقل منصة إطلاق صاروخ متحركة ضخمة إلى مبنى لجمع العربات، لحمايتها من العاصفة.

وتم تأجيل حفل لفرقة رولينغ ستونز في ميامي يوما واحدا، بحسب ما ذكرت الفرقة على تويتر.