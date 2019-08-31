سوريا.. قصف صاروخي يطال مواقع تنظيم جهادي قرب إدلب

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

تعرضت مواقع تابعة لفصيل حراس الدين الجهادي المرتبط بتنظيم القاعدة لقصف بالصواريخ السبت قرب مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي لم يتمكن من تحديد هوية الجهة التي أطلقتها.

وأفاد المرصد عن “دوي انفجارات ناجمة عن ضربات صاروخية استهدفت مقرات لفصيل حراس الدين” موضحاً أنه “لم يُعلم حتى اللحظة ما إذا كانت الضربات نفذتها طائرات أم أنها صواريخ بعيدة المدى” في وقت يسري منذ صباح السبت وقف لاطلاق النار في المنطقة أعلنته روسيا ووافقت عليه دمشق.