السودان.. أعضاء في "السيادي" يتفقدون سجن كوبر الذي يضم رموز النظام السابق

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

قال مصدر سيادي سوداني، اليوم السبت، إن اثنتين من أعضاء المجلس تفقدتا سجن كوبر المركزي الذي يضم رموز النظام السابق.



ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المصدر أن وفد المجلس السيادي السوداني ضم كلاً من عائشة موسى السعيد ورجاء نيكولا عبدالمسيح.

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وتابع " وصل وفد المجلس السيادي إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم لتفقد أوضاع المعتقلين من النظام البائد".

وكانت عضو المجلس عائشة موسى السعيد قد طالبت في اجتماع سابق بضرورة زيارة السجن والتأكد من وجود رموز النظام السابق به، لتقديمهم لمحاكمات عادلة.

ويضم السجن، الذي يعتبر الأكبر في السودان، الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقررت هيئة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المنعقدة بقاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم، تأجيل محاكمته إلى جلسة السبت المقبل بعد سماع الشهود.