- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
طالبت محافظة نينوى العراقية اليوم السبت الحكومة الاتحادية في بغداد ، بمعرفة مصير 6000 من أبناء المحافظة فقدوا منذ سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل عام 2014.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار إن"نحو 6000 شخص من أبناء محافظة نينوى مازال مصيرهم مجهولا منذ أربعة أعوام ، تشكل نسبة الاطفال منهم 10%، فيما يشكل النساء نسبة 20 %"، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية والجهات الأمنية غير جادين بالبحث أو معرفة مصيرهم.
وطالب العبار الحكومة المركزية بـ "البحث ومعرفة مصير هولاء المفقودين والالتزام بمصداقية الحديث مع عوائلهم في محافظة نينوى".
كان وفد برلماني نسوي قد نظم أول أمس الخميس وقفة احتجاجية في البلدة القديمة بمدينة الموصل، مطالباً بمعرفة مصير المفقودين من أبناء محافظة نينوى وفتح المقابر الجماعية وخاصة حفرة الخسفة التي استخدمها داعش لابادة سكان الموصل من نساء وأطفال ورجال خلال سيطرته على المدينة.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر 6 آلاف مفقود من نينوى لايزال مصيرهم مجهولاُ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.