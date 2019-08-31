ترزيان: الضرائب لخدمة المواطن وليس لاركاعه

أشار النائب هاكوب ترزيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "موسم المدارس اقترب والمواطن يكاد يركع من الإنهاك الإقتصادي"، معتبراً أنه "علينا أن ننتبه جيدا لما ستؤول إليه الأمور في الحوار الإقتصادي".
وأضاف: "فلنذكر ونتذكر أن الضرائب وضعت لخدمة الشعب وليس لإركاع المواطن وزيادة الثقل على كاهله"، قائلاً: "لم نعد في القرون الوسطى، لا يحيا الحكام بموت الشعب".
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