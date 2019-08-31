ترزيان: الضرائب لخدمة المواطن وليس لاركاعه

أشار النائب ​هاكوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "‏موسم ​المدارس​ اقترب والمواطن يكاد يركع من الإنهاك الإقتصادي"، معتبراً أنه "علينا أن ننتبه جيدا لما ستؤول إليه الأمور في الحوار الإقتصادي".

وأضاف: "فلنذكر ونتذكر أن ​الضرائب​ وضعت لخدمة الشعب وليس لإركاع المواطن وزيادة الثقل على كاهله"، قائلاً: "لم نعد في القرون الوسطى، لا يحيا الحكام بموت الشعب".

