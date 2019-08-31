فريق من اليونيفيل والجيش كشف على أمكنة سقوط القنابل الاسرائيلية

ذكرت معلومات صحافية أن فريقا مشتركا من قوات اليونيفيل الدولية والجيش اللبناني، كشف على أمكنة سقوط القنابل التي أطلقها الجيش الاسرائيلي فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا، وخصوصا في موقع للكتيبة الهندية الدولية الذي أصيب بشظايا عدة.
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