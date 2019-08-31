فريق من اليونيفيل والجيش كشف على أمكنة سقوط القنابل الاسرائيلية

ذكرت معلومات صحافية أن فريقا مشتركا من ​قوات اليونيفيل​ الدولية و​الجيش اللبناني​، كشف على أمكنة سقوط القنابل التي أطلقها ​الجيش الاسرائيلي​ فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا، وخصوصا في موقع للكتيبة الهندية الدولية الذي أصيب بشظايا عدة.

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