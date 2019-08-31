هاشم: إسرائيل عدو الحياة بكل عناوينها ويجب التقدم بشكوى عاجلة ضد ممارساتها

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لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، تعليقًا على اندلاع الحرائق في مزارع شبعا بسبب قصفها بالمدفعية الإسرائيلية، إلى أنّه "وكأنّه لا يكفي احتلال العدو الإسرائيلي لمزارع شبعا ليأتي اليوم بكلّ همجيّته وعدوانيّته، ليحرق الأخضر واليابس ويجعل منها أحرجًا محروقة وعن سابق تصوّر وتصميم، وهذا النهج التخريبي سمة لاصقة بهذا العدو الّذي لا يرحم البشر والشجر والحجر".
وشدّد على أنّه "عدو الحياة بكلّ عناوينها. ما أقدم عليه العدو جرى على مرأى من قوات "اليونيفيل"، حتّى إنّ إحدى قذائفه أصابت أحد مراكز "اليونيفيل". وركّز على أنّ "أمام هذه الجريمة الّتي تُعتبر عدوانًا سافرًا ومحاولةً لتغيير معالم الأرض المحتلة في مزارع شبعا، نهيب بالجهات المعنيّة بإجراء الاتصالات السريعة لإيقاف هذا العدوان والعمل مع "اليونيفيل" لإطفاء الحريق الّذي يلتهم غابات من أشجار السنديان والملول المعمر؛ وهذه مسؤوليّة وطنيّة". وطالب بـ"إجراء اتصالات فوريّة وفضح ممارسات العدو وضرورة التقدّم بشكوى عاجلة".
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