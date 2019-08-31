جنبلاط بحث مع السفير الهندي الجديد بآخر المستجدات والتطورات السياسية

التقى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في قصر ​المختارة​، ​السفير الهندي​ الجديد في ​لبنان​ سهيل أجاز خان، بحضور عقيلته ​نورا جنبلاط​. وجرى في خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية. وبعد اللقاء، كانت جولة اطّلع خلالها السفير الهندي على معالم القصر الأثريّة والتاريخيّة والتراثيّة.

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