العريضي: فلسطين حق لن يموت وشعبها لا يكسر ولا يقهر

قلّد السفير الفلسطيني في لبنان ​أشرف دبور​، باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الوزير والنائب السابق ​غازي العريضي​، "وسام الرئيس ياسر عرفات" و"نجمة يابوس"، خلال احتفال أقيم في منزل العريضي في بلدة ​بيصور​، ولفت العريضي بعد تقليده الوسام الى ان "من ارض فلسطين الطيبة أهلا بكم في بيصور بين أهل اعزاء أشداء أوفياء أمناء بثوابتهم والتزاماتهم، وعلى رأسها ​القضية الفلسطينية​، القضية التي ربانا عليها المعلم الشهيد ​كمال جنبلاط​ واستمر نضالنا من أجلها الى جانب الرئيس وليد،" مشيرا الى "اان اول مخيم تدريبي للقوى الفلسطينية واللبنانية المشتركة كان على تلال بيصور، بحضور المعلم الشهيد والرئيس الشهيد ياسر عرفات".

وشدد العريضي على "ان الانتماء واحد والقناعة واحدة وعندما نتحدث عن فلسطين نتحدث عن أرضنا ووطننا، ولان إيماننا ونضالنا وجهادنا واحد، وتضحياتنا كانت واحدة ولا تزال تنظر الى فلسطين، انها القضية الأسمى والأكبر، والقضية الأمانة التي لا يمكن ان يفرط بها، فلسطين أكبر من ان يأتي وزير في ​اميركا​ يشطبها عن الخريطة. "

بعد ذلك أقام العريضي عشاء تكريميا للسفير الفلسطيني والوفد والحضور.