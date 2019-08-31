فيوليت الصفدي: نأمل في المئوية الجديدة للبنان بناء وطن تسوده مقومات الدولة

كتبت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الاقتصادي ​للنساء​ و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان "مئوية ​لبنان​ الكبير، ‏قرن حمل بين ثناياه الازدهار والركود، الانقسامات والاتفاقات، الاحتلال و​الاستقلال​، ويبقى أن نأمل أن تبدأ حقبة المئة الجديدة، ولبنان تخطى الطائفية والمذهبية بكل أشكالها" مؤكدت "ان نستطيع مع الأجيال المقبلة أن نبني وطنا تسوده مقومات الدولة بكامل مواصفاتها".

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