النشرة: حرائق مزارع شبعا ما زالت مشتعلة جراء القنابل المضيئة والرمايات الرشاشة

أفاد مراسل ​النشرة​ في حاصبيا، ان ​الحرائق​ لا تزال مشتعلة داخل ​مزارع شبعا​ المحتلة، جراء القنابل المضيئة والرمايات الرشاشة التي اطلقها الجيش الاسرائيلي فجرا، وتغطي المنطقة سحب كثيفة من الدخان، يتزامن ذلك مع تحليق ل​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من دون طيار نوع "م.ك"، فوق المزارع وصولا حتى سماء قرى ​العرقوب​ المحررة.

ويتخوف اهالي ​كفرشوبا​ وشبعا من اتساع رقعة النيران لتطال املاكهم في الجهة المقابلة المحررة.

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