وسائل إعلام إسرائيلية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أغلقت المجال الجوي بالمناطق الحدودية مع لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قرّرت إغلاق المجال الجوي في المناطق الحدودية مع ​لبنان​، وأغلقتالمطار المدني في مستوطنة كريات شمونا". وكان قد أفاد الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بـ"إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية على الحدود مع لبنان"، وسط تصاعد التوتر على جانبي الحدود بين البلدين خلال الأيام القليلة الماضية.وأوضح أنّ "منطقة حظر الطيران تمتدّ على طول شريط بعمق 6 كيلومترات".

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